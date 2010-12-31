В Австралии затоплены 22 города

На северо-востоке Австралии наводнениями охвачена территория, равная по площади Франции и Германии вместе взятым.

Как сообщает радио «Свобода»,из-за сильнейших за последние 50 лет наводнений в Австралии были затоплены 22 города, пострадали более 200 тысяч человек.

Наводнение привело к закрытию основного порта, откуда экспортируется сахар, и приостановлению работ на угольных шахтах в штате Квисленд.