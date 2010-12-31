Германия требует больше прав в ООН

За несколько дней до получения Германией непостоянного места в Совете Безопасности ООН, министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле (Guido Westerwelle) вновь высказался за реформу высшего органа всемирной организации. "Глубокая реформа Совета Безопасности необходима и назрела уже давно", - заявил Вестервелле в интервью газете Hamburger Abendblatt.

Для того чтобы заслуживать доверия и впредь, Совет Безопасности ООН должен отражать реалии сегодняшнего мира, пояснил министр. Он выразил мнение, что страны Африки, Латинской Америки и Азии должны играть более важную роль в этом органе.

Вестервелле отметил, что Германия как третий по значению плательщик в бюджет ООН в долгосрочной перспективе также желает взять на себя более важные функции во всемирной организации. "Германия по-прежнему готова в рамках реформы ООН взять на себя больше ответственности. Нашей долгосрочной целью является получение общего европейского места, которое усилит европейский голос в ООН и Совете Безопасности", - сообщает Deutsche Welle.

Гидо Вестервелле заявил, что Германия намерена использовать свое нынешнее непостоянное место в Совбезе для продвижения мирного процесса в Афганистане. "Тема Афганистана останется нашим важнейшим приоритетом и в Совете Безопасности ООН", - указал он. Немецкий министр подтвердил стремление Берлина к концу будущего года впервые сократить численность контингента бундесвера на Гиндукуше. "Наши солдаты не могут бесконечно оставаться в Афганистане", - подчеркнул он.

Агентство AFP напоминает, что Германия займет непостоянное место в Совбезе ООН 1 января сроком на два года. В последний раз Германия была представлена в этом органе в 2003-2004 годах.