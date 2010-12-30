Мощный взрыв прогремел в Афинах

Мощный взрыв прогремел у здания суда в Афинах. Зданию нанесен ущерб, пострадавших нет.

Как сообщает РИА «Новости», по данным представителя полиции, "взрыв произошел в 8.22. Примерно за 40 минут был предупредительный звонок о взрыве на телеканал и в газету".

Взрывное устройство было установлено в припаркованном рядом со зданием суда мотоцикле. Волной от взрыва повредило восемь автомобилей, передает Reuters.

После известия о заложенной бомбе полиция эвакуировала людей из опасного района. Представитель полиции не смог сообщить, было ли запланировано в данном суде рассмотрение какого-либо резонансного дела.

Как показывают местные телеканалы, дым от взрыва был виден в различных районах города. Сообщается, что фасад здания суда серьезно пострадал.

Полиция перекрыла район происшествия на большом расстоянии от взрыва. Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял, отмечает NEWSru.