Мощный взрыв прогремел в Афинах

11:11, 30 декабря 2010
Мир
1244 0

Был предупредительный звонок

Мощный взрыв прогремел у здания суда в Афинах. Зданию нанесен ущерб, пострадавших нет.

Как сообщает РИА «Новости», по данным представителя полиции, "взрыв произошел в 8.22. Примерно за 40 минут был предупредительный звонок о взрыве на телеканал и в газету".

Взрывное устройство было установлено в припаркованном рядом со зданием суда мотоцикле. Волной от взрыва повредило восемь автомобилей, передает Reuters.

После известия о заложенной бомбе полиция эвакуировала людей из опасного района. Представитель полиции не смог сообщить, было ли запланировано в данном суде рассмотрение какого-либо резонансного дела.

Как показывают местные телеканалы, дым от взрыва был виден в различных районах города. Сообщается, что фасад здания суда серьезно пострадал.

Полиция перекрыла район происшествия на большом расстоянии от взрыва. Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял, отмечает NEWSru.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter