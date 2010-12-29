7 кандидатов в президенты Беларуси обвиняются в организации беспорядков

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна", обвинения в организации и участии в массовых беспорядках предъявлены семи экс-кандидатам в президенты Беларуси.

Помимо Владимира Некляева, обвинения которому были предъявлены ранее, участие в организации беспорядков в Минске 19 декабря вменяется также Николаю Статкевичу, Виталию Рымашевскому, Андрею Санникову, Алексею Михалевичу, Григорию Костусеву и Дмитрию Уссу.