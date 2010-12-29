ЕЦБ: реформы еврозоны недостаточно амбициозны

Последние реформы в области управления в еврозоне недостаточны.

Как передает сегодня Reuters, об этом заявил член Управляющего совета Европейского центрального банка Ив МЕРШ.

«Последние европейские предложения относительно реформ в экономическом управлении в зоне евро идут в правильном направлении, однако они недостаточно амбициозны, чтобы обеспечить здоровое и эффективное функционирование монетарного союза», - заявил он.

По его словам, процедура чрезмерного дефицита бюджета должна запускаться быстрее, а санкции стать почти автоматическими.

По словам И.МЕРША, нынешние процедуры не позволяют странам-членам зоны евро достаточно хорошо отслеживать уровень национального дефицита друг у друга, и должны быть изменены.

«Кроме этих новых механизмов, активация которых должна осуществляться в исключительных условиях и в строгом соответствии, важно, чтобы страны научились на кризисе тому, чтобы интенсифицировать их усилия для консолидации», - заявил представитель ЕЦБ.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря лидеры стран-членов ЕС договорились внести изменения в Лиссабонское соглашение с целью обеспечить стабильность еврозоны.