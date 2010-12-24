Медведев: Польша расколота на части

Отказ руководства Польши принять результаты расследования авиакатастрофы с самолетом Президента Леха Качинского под Смоленском в апреле 2010 года возник вследствие эмоций в польском обществе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в итоговом интервью руководителям трех федеральных телеканалов.

«Мне бы хотелось полагать, что это эмоции и реакция на внутриполитические перипетии, которые существуют в самой Польше. Польша расколота на части. Это очевидно - их общественная ментальность раскололась. Отчасти это понятно, потому что это трагедия. Но это не должно сказываться на наших отношениях. Это первое. И мы готовы к этому», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент России призвал избегать политизации авиакатастрофы.

«Это не должно вести к политизации результатов работы Межгосударственного авиационного комитета. Я надеюсь, что у польских политиков достаточно разума и воли принять соответствующие выводы (МАК – УНИАН) без каких либо избыточных политических комментариев», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил журналистам в Брюсселе, что Польша считает «неприемлемым» проект доклада МАК о причинах Смоленской катастрофы.

«Проект доклада МАК в том виде, в каком он был передан российской стороной, без дискуссии является неприемлемым», - сказал глава правительства Польши. Д.ТУСК назвал «безосновательными» некоторые изложенные в проекте доклада заключения российских экспертов относительно катастрофы польского правительственного самолета.

Министерство внутренних дел и администрации Польши, которое готовило замечания к докладу МАК, сообщило, что польская сторона 16 декабря переслала России эти замечания.

В октябре Межгосударственная авиационная комиссия передала Польше проект доклада о причинах Смоленской катастрофы, в результате которой 10 апреля 2010 года погибли 96 граждан Польши, в том числе экс-президент Л.Качинский, которые летели в Россию почтить память жертв Катыньской трагедии.

По данным издания Gazeta Wyborcza, россияне в документе возложили основную вину за катастрофу на поляков, в первую очередь, - на пилотов самолета Ту-154, которые решили посадить самолет в условиях сильного тумана.

В то же время, часть специалистов считает причиной катастрофы неправильно поданные диспетчером Смоленского военного аэродрома данные для экипажа самолета, из-за которых самолет оказался над самой землей на высоте около одного километра от взлетно-посадочной полосы.

По одной из версий, неправильные данные мог показать устаревший радар аэродрома, сертификацию которого проводила МАК.

Согласно Чикагской конвенции, польская сторона имела 60 дней на то, чтобы переслать свои замечания к подготовленному документу (до 19 декабря). В то же время, конвенция не определяет сроков, когда россияне должны прислать реакцию на замечания поляков.