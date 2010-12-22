Сенат США ратифицировал новый договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям, сообщает Би-би-си.

Соотношение голосов было 71 к 26.

Договор предполагает уменьшение количества носителей ядерного оружия с каждой из сторон до 700 единиц, а боеголовок - до 1550 единиц в течение семи лет - примерно на 30% по сравнению с лимитом, установленным договором СНВ, срок действия которого истек в декабре 2009 года.

Президент США Барак Обама приветствовал ратификацию сенатом российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

По его словам, это является "мощным сигналом" для всего мира", передает агентство Франс пресс.

Обама также заявил, что этот договор - самое значительное соглашение по сокращению вооружений за почти два десятилетия.

Помимо этого, как сообщает агентство РИА Новости, госсекретарь США Хиллари Клинтон распространила заявление, в котором говорится, что США с нетерпением ждут ратификации нового договора по СНВ российскими Госдумой и Советом Федерации.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что российская сторона приветствует ратификацию СНВ сенатом.

В то же время, отметил он, "принятая сенатом США ратификационная резолюция - сложный многоплановый документ, требующий углубленного изучения... Тем более что за последние дни и недели текст резолюции претерпел, как мы понимаем, определенную эволюцию в сравнении с первоначальным проектом".

"Так что и нам, и Федеральному Собранию России еще понадобится какое-то время для изучения окончательного текста американских ратификационных документов", - подчеркнул глава МИД России.