Зачем Лукашенко демонстративная жестокость?

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО расправой над оппозицией пытался продемонстрировать свой полный контроль над ситуацией в стране, но в действительности применение силы больше всего осложнит именно его позицию.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом идет речь в анализе экспертов Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), посвященном результатам воскресных выборов Президента Беларуси.

Аналитики назвали избиение и арест белорусских оппозиционеров, которые в воскресенье пытались протестовать против фальсификаций выборов, запланированной акцией, а не спонтанной реакцией власти.

По мнению польских экспертов, оппозиционеры, скорее всего, сами бы впоследствии разошлись, и власти не пришлось бы применять силу.

Вместо этого А.ЛУКАШЕНКО хотел силой показать оппозиционерам, белорусской номенклатуре и силовикам, Западному миру и России, что вся власть в Беларуси принадлежит собственно ему.

Аналитики назвали главным внешним получателем „силового месиджа” А.ЛУКАШЕНКО западные государства, в первую очередь, Европейский Союз, которые оказались в сложной ситуации и будут вынуждены как-то изменить свою политику относительно Беларуси, чтобы, в то же время, не допустить возобновления ее изоляции.

Эксперты выразили мнение, что А.ЛУКАШЕНКО осмелился на применение силы благодаря улучшению отношений с Россией, которая, в то же время, больше всего выигрывает от последних событий.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, 56-летний А.ЛУКАШЕНКО выиграл четвертые подряд выборы Президента Беларуси, набрав почти 80% голосов избирателей в первом туре в воскресенье, 19 декабря.

В то же время белорусская власть силой разогнала митинг оппозиционеров, которые в воскресенье пытались протестовать против фальсификации выборов, и арестовали более 600 человек, в том числе 7 из 9 оппозиционных кандидатов в президенты.