В Польше россиянину дали три года за шпионаж

Варшавский окружной суд признал виновным гражданина Российской Федерации в шпионаже в интересах РФ и определил наказание для него - три года лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, осужденный, который находится под арестом с февраля 2009 года, может обжаловать это решение.

Варшавская апелляционная прокуратура для россиянина, который, по данным следствия, добывал информацию о польском войске для российской военной разведки, требовала 5-летнего заключения.

Польское законодательство предусматривает наказание за шпионаж от года до 10 лет.

Россиянин был задержан польским Агентством внутренней безопасности (ABW).

Осужденный не признает своей вины.

О задержании стало известно лишь в январе этого года после публикации в газете DziennikGazeta Prawna, по данным которой россиянин уже давно жил в Польше и имел свою собственную небольшую фирму.