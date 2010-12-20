Лукашенко уверяет, что его соперники по выборам сами «прут» в тюрьму

Задержанные в воскресенье экс-кандидаты в президенты Беларуси "будут все сидеть в тюрьме".

Об этом заявил на пресс-конференции в Минске президент Александр Лукашенко, передает БелаПАН.

"Будут все сидеть в тюрьме по закону ", - заявил он.

"Для этого у нас есть следователь и суд, обратитесь туда. Я в тюрьму не сажаю", — сказал Лукашенко.

По его словам, у него есть "только единственное право — помиловать человека".

"В тюрьму президент никого не сажал и сажать не будет", — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что один из альтернативных кандидатов "уже прошелся по казематам тюрьмы".

"Я его вытащил в 2002 или 2001 году из этой тюрьмы, и вот получил", — сказал Лукашенко.

По его словам, этот кандидат был также "незаконно зарегистрирован" для участия в выборах.

"Где-то прозябал пять лет по заграницам, не жил. У нас президент может баллотироваться на этот пост, в том числе, если он последних пять лет жил в Беларуси. Мы зарегистрировали и его", — пояснил Лукашенко. По его словам, кандидат не оценил то, что ему "пошли навстречу по всем направлениям".

По мнению Лукашенко, "нечего сегодня говорить о тюрьме". "У нас никто никого в тюрьму не загонит, если он сам туда не попадет. Некоторые просто пищом лезут туда, его оттягиваешь оттуда, а он все равно туда прёт", — заключил он.

Украинская правда