Президента Европарламента шокировали события в Беларуси
Бузек желает Некляеву выздоровления
Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК шокирован сообщениями об избиении кандидата на пост Президента Беларуси Владимира НЕКЛЯЕВА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя события в столице Беларуси, где 19 декабря состоялись президентские выборы.
«Это трусливое нападение на беззащитного кандидата в Президенты Беларуси является возмутительным и позорным. Я был шокирован, когда узнал из показаний свидетелей, переданным СМИ, что В.НЕКЛЯЕВА избили силы правопорядка», - заявил Президент Европарламента.
Он подчеркнул, что такое поведение – неприемлемо для международного сообщества.
«Я требую от Президента Александра ЛУКАШЕНКО немедленно остановить полицейские силы от исполнения таких действий и наказать причастных», - заявил Е.БУЗЕК.
Он отметил, что этот инцидент «пролил наихудший возможный свет» на проведенные в Беларуси президентские выборы.
«Граждане Беларуси заслуживают демократической страны. Я выражаю свое глубокое уважение всем тем, кто мирным путем борется за то, чтобы это осуществилось, как В.НЕКЛЯЕВ. Я желаю ему быстрого выздоровления», - сказал Президент Европарламента.
По данным белорусских СМИ, колонна сторонников В.НЕКЛЯЕВА, направлявшаяся на акцию протеста на Октябрьскую площадь в Минске, была атакована неизвестными, забросавшими ее дымовыми шашками. Сам В.НЕКЛЯЕВ был сильно избит. Избиению также подверглись несколько журналистов.