Глава Европарламента: выборы в Белоруссии предстали в худшем свете

Глава Европарламента Ежи Бузек выступил с резкой критикой белорусских властей в связи с избиением кандидатов в президенты от оппозиции, пишет Deutsche Welle.

"Этот инцидент выставляет президентские выборы в наихудшем свете", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Действия правоохранительных органов Бузек назвал "позорными и вызывающими возмущение". Он также призвал президента Лукашенко наказать ответственных и запретить милиции действовать подобным образом.