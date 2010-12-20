Глава Европарламента: выборы в Белоруссии предстали в худшем свете
05:54, 20 декабря 2010Мир
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Действия милиции вызывают возмущение
Глава Европарламента Ежи Бузек выступил с резкой критикой белорусских властей в связи с избиением кандидатов в президенты от оппозиции, пишет Deutsche Welle.
"Этот инцидент выставляет президентские выборы в наихудшем свете", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье в Брюсселе.
Действия правоохранительных органов Бузек назвал "позорными и вызывающими возмущение". Он также призвал президента Лукашенко наказать ответственных и запретить милиции действовать подобным образом.
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