Из-за коррупции уволена вся морская администрация Грузии

Все сотрудники Департамента морской администрации Грузии освобождены от занимаемых должностей, а информация, свидетельствующая о нечистоплотности ее руководства и персонала, направлена в Генеральную прокуратуру, сообщила журналистам министр экономического развития Грузии Вера Кобалия.

По ее словам, которые приводит РосБизнесКонсалтинг, такое решение было принято, после того как Европейский союз наложил запрет на участие моряков с грузинскими дипломами в мореплавании на тех судах, которые входят в порты стран ЕС.

Как отметила В.Кобалия, полученная в ходе специальной проверки информация направлена в прокуратуру, которая изучит и проанализирует деятельность морской администрации Грузии в последние годы. "Нас интересуют все совершенные в этой организации преступления, о наличии которых приходится говорить не без оснований", - подчеркнула министр.