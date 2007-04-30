Украина ценит совместные проекты с ЕС, помощь США, прагматизм отношений с Россией

Невзирая на временное внутриполитическое напряжение, внешнеполитические приоритеты Украины остаются неизменными. На этом акцентировал министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня во время рабочего визита в США, выступая в Фонде Карнеги на тему “Внутриполитическая ситуация в Украине и внешнеполитические приоритеты нашего государства”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что все политические силы Украины соглашаются относительно европейского будущего страны и необходимости как можно более быстрого вступления во ВТО.

“Реализация общих проектов Украины с ЕС в культурной, гуманитарной, образовательной, финансовой и экономической сферах - это один из лучших инструментов, который будет способствовать полноценной евроинтеграции Украины”, - отметил министр.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что начинает свой визит в США именно с выступления в Фонде Карнеги, “поскольку на протяжении длительного времени Фонд является одним из ведущих лидеров формирования глобальной политики благодаря успешному сочетанию усилий правительственных, деловых и академических кругов для решения наиболее актуальных проблем настоящего”.

Значительное внимание в выступлении руководитель МИД посвятил двусторонним отношениям со стратегическими партнерами Украины – США и Российской Федерацией. Министр отметил, что Украина высоко ценит поддержку и помощь со стороны США в отрасли экономики, торговли, инвестиций, защите прав человека. США остаются для Украины одним из главных внешнеполитических партнеров. Что касается отношений с Российской Федерацией, то глава внешнеполитического ведомства высказался за “прозрачные, прагматические и взаимоэффективные отношения”.

“Крепкая и процветающая Украина - в интересах каждого из нас”, - подытожил свое выступление А.ЯЦЕНЮК.