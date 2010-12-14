Московский суд приговорил к аресту лидера "Левого фронта"

Мировой суд приговорил лидера движения "Левый фронт" Сергея Удальцова к административному аресту на 15 суток за попытку провести несанкционированный митинг в Москве в минувшее воскресенье и за неповиновение милиции, сообщает Би-би-си.

"Сегодня Сергея после шестичасового заседания суда приговорили к 15 суткам административного ареста. Этот срок вступил в силу с момента его задержания, то есть с 12 декабря. Сергей объявил голодовку и будет отказываться от пищи на протяжении всего срока ареста", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря движения "Левый фронт" Анастасию Удальцову.

Удальцов был задержан в минувшее воскресенье на Пушкинской площади в Москве.

Как сообщали российские агентства, его задержали за призывы провести несанкционированное шествие от Пушкинской на Тверскую площадь к мэрии Москвы.