Московский суд приговорил к аресту лидера "Левого фронта"
23:07, 14 декабря 2010Мир
907
За неповиновение милиции
|Сергий Удальцов
"Сегодня Сергея после шестичасового заседания суда приговорили к 15 суткам административного ареста. Этот срок вступил в силу с момента его задержания, то есть с 12 декабря. Сергей объявил голодовку и будет отказываться от пищи на протяжении всего срока ареста", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря движения "Левый фронт" Анастасию Удальцову.
Удальцов был задержан в минувшее воскресенье на Пушкинской площади в Москве.
Как сообщали российские агентства, его задержали за призывы провести несанкционированное шествие от Пушкинской на Тверскую площадь к мэрии Москвы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter