Януковича будут готовить ко встрече с императором
17:28, 14 декабря 2010Мир
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План на январь: Польша, Япония, Швейцария
|Сергей Левочкин
Как передает корреспондент, об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.
Он отметил, что в январе у главы государства будет напряженный внешнеполитический график.
В частности, планируется визит в Польшу, Японию, участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).
«И мы имеем уже подтвержденную дату его встречи с Императором Японии», - сообщил С.ЛЕВОЧКИН.
Он также отметил, что на май готовится большое турне Президента Украины по странам Дальнего Востока. В частности, речь идет о визитах в Сингапур, Бруней и Вьетнам.
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