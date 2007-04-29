Дочь экс-президента Киргизии госпитализировали после 6-часового допроса

Дочь экс-президента Киргизии Аскара Акаева Бермет Акаева этой ночью была госпитализирована после шестичасового допроса в РОВД, передает НТВ. Ее допрашивали в связи с уголовным дело по факту массовых беспорядков. Они произошли после того, как суд поселка Кемин снял Б.Акаеву с предвыборной гонки в национальный парламент. "Допрашивали нас представители областной прокуратуры. Допрос продолжался с 6 часов вечера до 12:30 ночи. Пришли поздно, целый день мы были без еды, без воды. Наверное, просто произошло обезвоживание организма. Упало давление, я потеряла сознание. Пришлось "скорую" вызывать", - сказала она.

Довыборы в национальное собрание Киргизии проходят при повышенных мерах безопасности. В МВД республики заявляют, что обстановка полностью контролируется правоохранительными органами.

Напомним, суд Киргизии рассматривает вопрос о снятии с выборов в национальный парламент Б.Акаевой. Ей вменяется в вину нарушение так называемого ценза оседлости. Второе обвинение против нее — подкуп избирателей за пять долларов — суд уже посчитал уголовным преступлением. Оно не может быть рассмотрено в контексте предвыборных нарушений, и было передано в прокуратуру. Т.о., Б.Акаева, скорее всего, лишится возможности принять участие в парламентских выборах по своему родному Кеминскому округу, где клан Акаевых обладает большим влиянием. В начале предвыборной кампании Б.Акаевой киргизские спецслужбы внимательно следили за всеми ее передвижениями. "Велась постоянная слежка. Несколько машин дежурили возле дома. Все время, пока я была в Бишкеке — ни на минуту не оставляли. А потом остался только один "жигуль". Мои ребята даже обиделись — как же так?" – рассказала дочь экс-президента Киргизии. В то же время, она не исключает, что уйдет из большой киргизской политики. "У меня еще вся жизнь впереди. Я думаю, я найду, чем заняться, что бы ни случилось. Я раньше мало чего боялась, а сейчас вообще ничего не боюсь", - заверила Б.Акаева.

РБК-Украина