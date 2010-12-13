У премьер-министра Италии сегодня решающий день

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сегодня обратится к парламенту страны в преддверии голосования, которое может привести к досрочным выборам.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, оппоненты премьера обвиняют его в отсутствии четкой линии в политике и постоянных скандалах в личной жизни.

Голосование о вотуме доверия правительству пройдет в парламенте 14 декабря.

Неделю назад ожидаемых голосов для вотума недоверия было достаточно, однако после начала переговоров внутри парламента Берлускони сумел привлечь несколько человек на свою сторону. Оппозиция обвиняет премьера в покупке голосов.