В Стокгольме произошли два взрыва: один человек погиб

В центре Стокгольма в субботу, 11 декабря, произошли два взрыва. Как сообщает Associated Press, один человек погиб, двое ранены.

По данным полиции, первая бомба, заложенная в автомобиль, взорвалась возле улицы Королевы (Дроттнинггатан - Drottninggatan). Через небольшой промежуток времени в другой части улицы раздался второй взрыв, ставший причиной гибели человека.

Отмечается, что на этой улице расположено множество магазинов и в субботу там было многолюдно. Взрывы вызвали панику: по свидетельству очевидцев, многие люди бежали, кричали.

Представитель службы спасения сообщил агентству, что во взорвавшемся автомобиле находились канистры с бензином. Что представлял собой второй взрыв, не уточняется.