Госдума России одобрила идею автодороги вокруг Черного моря

Государственная дума России сегодня ратифицировала меморандум о взаимопонимании в области скоординированного развития кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение поддержало 446 российских депутатов.

Меморандум был подписан в Белграде 19 апреля 2007 года и вступил в силу 1 ноября 2008 года. Документ направлен на укрепление взаимодействия государств - членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в сфере содействия международным автомобильным перевозкам путем строительства и реконструкции дорог в составе кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря.

Документ определяет основные направления развития автомагистрали, его принципы и механизмы, меры контроля. Перечислены основные характеристики автомагистрали в соответствии с современными требованиями и стандартами международного сообщения.

Протяженность кольцевой автодороги вокруг Черного моря составит около семи тысяч километров. Основной маршрут трассы и соединительные дороги пройдут по территории Турции, Грузии, Армении, Азербайджана, России, Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии, Сербии, Албании и Греции.

Страны-участницы проекта планируют оказывать друг другу помощь в проектировании, строительстве, техобслуживании и эксплуатации автомагистрали, а также в управлении ее развитием. Ожидается, что строительство, эксплуатация и реконструкция автомагистрали будут финансироваться за счет государственных и частных средств. Возможно использование денег из фондов Евросоюза и займов международных финансовых институтов.

Меморандум будет действовать в течение десяти лет с момента вступления в силу и автоматически продлеваться на пять лет, если две трети сторон не выступят за прекращение его действия. Их возражения должны быть высказаны не менее чем за год до истечения 10-летнего срока или каждого срока продления.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2010 года Министерство транспорта и связи Украины инициировало перед Российской Федерацией включение Керченского моста в кольцевую дорогу вокруг Черного моря.

26 ноября в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.