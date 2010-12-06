СЕ требует от Украины выполнить решения судов против государства
Резолюция Комитета министров
Комитет министров Совета Европы решительно призывает Украину обеспечить исполнение судебных решений украинских судов, приятых против государства либо его органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции Комитета министров, принятой на заседании 30 ноября, текст которой опубликован на официальном сайте Совета Европы.
В своем документе Комитет министров отметил, что Европейский суд по правам человека практически в 400 своих решениях нашел нарушения относительно неисполнения либо задержек с исполнением представителями государственной власти Украины решений украинских судов в пользу истцов.
При этом в резолюции напоминается, что в решении Европейского суда по правам человека от 15 октября 2009 года по делу «Юрий Иванов против Украины», в частности, подчеркивалась необходимость реформ украинского законодательства и административной практики для их приведения в соответствии с требования статьи 46 Конвенции прав человека. В этом же решении было отмечено, что соответствующие реформы должны были быть проведены не позднее, чем в течение года с момента вступления решения в силу - то есть не позднее 15 января 2011 года. Кроме того, суд предлагал Украине урегулировать в соответствии с проведенной реформой все споры с гражданами, уже обратившимся по причине неисполнения решений местных судов в Европейский суд по правам человека.
В резолюции Комитета министров отмечается, что украинская сторона во время заседания 30 ноября этого года сообщила о том, что в Украине подготовлен проект закона об обеспечении исполнения судебных решений, по которым ответственно государство. Вместе с тем в резолюции также указано, что никаких деталей относительно содержания этого проекта закона, а также вероятной даты его принятия представлено не было.
«(Совет министров – УНИАН) решительно призывает еще раз украинские власти на наивысшем политическом уровне сдержать свои обязательства по решению проблемы неисполнения решений внутренних судов и одобрить в приоритетном порядке специфические реформы в украинском законодательстве и административной практике», - написано в резолюции.
При этом Совет министров «твердо попросил» украинские власти урегулировать в индивидуальном порядке все случаи неисполнения решений внутренних судов с истцами, уже обратившимся в Европейский суд по правам человека.
Комитет министров также решил еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем заседании в марте следующего года.