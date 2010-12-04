Число пострадавших при аварийной посадке Ту-154 возросло до 83 человек

Количество пострадавших при аварийной посадке Ту-154 в подмосковном аэропорту «Домодедово» возросло до 83 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ.

«По оперативным данным, в результате аварии самолета Ту-154 всего госпитализировано 83 человека», - говорится в сообщении.

Как заявила глава Минздавсоцразвития РФ Татьяна ГОЛИКОВА, принимаются все необходимые и возможные меры для оказания экстренной помощи пострадавшим.

«Решается вопрос и госпитализации отдельных пострадавших, находящихся в больницах Домодедово и Видное в ведущие федеральные медучреждения», - добавила она.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, по факту аварийной посадки в аэропорту «Домодедово» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

«4 декабря 2010 года около 15 часов из московского аэропорта «Внуково» вылетел пассажирский самолет Ту-154 сообщением «Москва – Махачкала». После взлета у воздушного судна отказали два двигателя, в связи с чем командиром судна было принято решение об экстренной посадке в аэропорту «Домодедово», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и, подскочив на неровностях почвы, переломился.

Как сообщал УНИАН, в результате данного авиационного происшествия погибли два человека. Ранее было известно о 40 пострадавших.