Власти КНДР признали реализацию в стране ядерной программы

Власти Северной Кореи заявили, что на заводе по обогащению урана, существование которого до недавнего времени скрывалось, работают тысячи центрифуг, передает Би-Би-Си.

Сообщения о том, что в Северной Корее создан новый ядерный объект, появились совсем недавно.

Американский ученый Зигфрид ХЕКЕР из Стенфордского университета, посетивший завод в середине ноября в ходе визита в КНДР, подтвердил, что объект действительно очень большой, однако о наличии настолько большого количества центрифуг стало известно впервые.

В Пхеньяне подчеркивают, что производство преследует исключительно мирные цели.

"Сейчас активными темпами движется сооружение реактора на легкой воде, и уже работает завод по обогащению урана, укомплектованный несколькими тысячами центрифуг, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива (для этого реактора)", - говорится в сообщении государственной газеты "Нодон Синмун".

В сообщении также указано, что "проекты по развитию ядерной энергетики в мирных целях в будущем будут развиваться".

Это первое официальное признание руководством КНДР существования в стране действующей ядерной программы.

По мнению международных экспертов, эта новость может еще больше обострить и без того крайне напряженную обстановку в регионе.

Тональность, в которой Сеул и Пхеньян в последнее время обращаются друг к другу, стала еще более враждебной после того, как южнокорейский остров Йонпхендо был обстрелян из северокорейских орудий, что привело к гибели нескольких человек.

КНДР утверждает, что Сеул сам спровоцировал такую реакцию со стороны Пхеньяна проведением военных маневров в водах Желтого моря, и предупреждает о возможном повторении обстрелов южнокорейской территории.

Сеул в ответ проводит четырехдневные совместные военные учения с вооруженными силами США. В учениях принимает участие один из крупнейших авианосцев, находящихся на вооружении у Соединенных Штатов, USS George Washington.