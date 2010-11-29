Умерла Белла Ахмадулина

Скончалась известная советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщили ее коллеги.

"Час назад умер великий русский поэт Белла Ахмадулина. Вечная память! Других слов пока нет", - написал писатель Евгений ПОПОВ сегодня в своем блоге в "Живом журнале". Информацию о кончине Б.Ахмадулиной в эфире "Эха Москвы" подтвердила заведующая литературно-творческим отделом Центрального дома литераторов Наталья ПОЗНАНСКАЯ. По ее словам, поэтесса умерла на 74-м году жизни в Переделкино.

Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Стихи писала с детства. Сразу после школы Б.Ахмадулина поступила в Литературный институт, еще студенткой начала публиковаться в литературных журналах, а также в рукописном издании "Синтаксис". Помимо поэзии, она занималась журналистикой, писала очерки. В 1959 году Б.Ахмадулину исключили из института за отказ участвовать в травле Бориса Пастернака, но затем восстановили, и в 1960 году она закончила Литинститут, защитив диплом на "отлично". Первая книга Ахмадулиной - "Струна" была издана в 1962 году. В 1964 году Б.Ахмадулина снялась в фильме "Живёт такой парень", где сыграла журналистку.

Б.Ахмадулину считают одним из наиболее ярких поэтов, начинавших во время хрущевской оттепели. В 1989 году Б.Ахмадулина была награждена Государственной премией СССР.