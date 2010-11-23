Госдума РФ против уравнивания нацистского и сталинского режима

Государственная дума России заявляет, что попытки возложить вину за развязывание Второй мировой войны помимо гитлеровской Германии на Советский Союз являются «заведомо антиисторической ложью».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующие заявление в связи с 65-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными нацистскими военными преступниками проголосовали 445 российских депутатов.

«Попытки возложить вину за развязывание Второй мировой войны помимо гитлеровской Германии на Советский Союз, который был инициатором учреждения Трибунала, являются заведомо антиисторической ложью», - подчеркивают депутаты.

Также в заявлении говориться, что попытки уравнять нацистский режим и существовавший в Советском Союзе общественно-политический строй «кощунственны по отношению к ветеранам антифашистского движения, жертвам Холокоста, узникам концентрационных лагерей, десяткам миллионов людей в Европе, и, прежде всего, по отношению к советским людям, которые отдали свои жизни во имя борьбы с античеловеческой расовой теорией нацизма».

Кроме этого, озабоченность российских депутатов вызывают попытки оправдать нацизм в некоторых государствах Европы, где из военных преступников пытаются сделать народных героев.

«Подвигам» пособников гитлеровцев в школьных учебниках уделяют зачастую больше места, чем Нюрнбергскому судебному процессу, который осудил их на все времена. Допускаются осквернения памятников победителям фашизма и увековечиваются те, кто действовал на стороне агрессоров. Реабилитируются и представляются к государственным наградам соучастники злодейских преступлений фашистов, подвергаются преследованию воины, сражавшиеся в рядах антигитлеровской коалиции», - отмечается в заявлении.

Депутаты Госдумы призывают международные организации и парламенты государств мира «осуждать и пресекать любые попытки возрождения фашистской, праворадикальной, расистской и националистической идеологии в своих странах и где бы то ни было».

«Госдума приветствует принятие 16 ноября 2010 года Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», содержащей прямую ссылку на Устав Трибунала, а также на приговор Трибунала, который объявил, в частности, организацию СС и все ее составные части, включая «Ваффен СС», преступными и признал их ответственными за многочисленные военные преступления и преступления против человечности», - отмечается в документе.

Госдума также выражает сожаление, что ряд европейских государств, «прикрываясь лозунгами европейской солидарности и тезисами о свободе слова и собраний, не поддержали указанную резолюцию».

Кроме того, российские депутаты призвали «все государства мира поддержать упомянутую резолюцию в ходе голосования на предстоящем пленарном заседании 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и внести тем самым свой вклад в противодействие возрождению «коричневой чумы» ХХ века в новом столетии».

В заявлении отмечается, что именно с Нюрнбергского судебного процесса началась история международного уголовного правосудия.

«Трибунал юридически закрепил окончательный разгром фашизма и признал агрессивную войну преступлением против мира. Нюрнбергский судебный процесс, которому предшествовала активная дипломатическая работа СССР с союзными державами, явился ярким примером конструктивного, деидеологизированного взаимодействия стран антигитлеровской коалиции. Разные по своему характеру силы, противостоявшие общему врагу, смогли преодолеть существовавшие между ними разногласия во имя торжества справедливости и международной законности», - говорится в документе.

По мнению российских парламентариев, любые попытки пересмотра решений Трибунала или их искажения «должны рассматриваться как нарушение общепризнанных принципов и норм международного права, как очевидное противодействие воле ООН».