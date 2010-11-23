На Кипре задержали судно с пятью украинцами в экипаже

Портовая власть Кипра задержала судно “ Святая София”, в составе экипажа которого пятеро украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

19 ноября судно вышло из Египта, и 21 ноября прибыло на Кипр. Судно было арестовано портовой властью Кипра из-за несоответствия технического состояния судна международным требованиям. На данный момент судно находится на рейде порта Лимасол. Капитан судна сообщил, что состояние здоровья экипажа удовлетворительное, моряки обеспечены продуктами питания и водой.

По словам А.ДИКУСАРОВА, администрация порта оформила необходимые документы для беспрепятственного выхода экипажа на берег.

Посольство Украины на Кипре принимает необходимые меры по привлечению квалифицированных адвокатов для решения вопроса относительно возвращения заработной платы украинскому экипажу и поддерживает постоянную связь с капитаном судна.