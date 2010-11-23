КНДР и Южная Корея обменялись выстрелами

Более 50 строений загорелись на южнокорейском острове во вторник после артобстрела, предположительно, со стороны КНДР, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN.

Ранены четыре южнокорейских солдата, сообщает агентство Ренхап. По данным агентства Рейтер, ранены не менее двух человек.

По данным телеканала YTN, южнокорейская сторона открыла ответный огонь по северокорейской территории.

Агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея передает, что со стороны КНДР было произведено около 20 выстрелов из артиллерийского вооружения.

РИА Новости