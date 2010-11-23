Даже Ющенко не получил от ЕС то, что получил Янукович - эксперт

Европейский Союз решил предоставить Украине План действий по введению безвизового режима для уменьшения напряженности между ЕС и украинской властью после избрания Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он сказал, что Европейский Союз обеспокоен событиями в Украине после смены власти в начале этого года, в частности, неопределенностью украинской внешней политики.

Эксперт назвал парадоксальным, что ЕС не предоставил такого Плана действий во времена президентства "проевропейского" Виктора ЮЩЕНКО, для которого такой жест был бы серьезной поддержкой его политики.

В то же время, как оказалось, более жесткая позиция нового Президента, которого многие обозреватели называют "пророссийским", принесла желаемые результаты, отметил А.ШЕПТИЦКИЙ.

„Существует такая ситуация, что „украинский пряник ЮЩЕНКО” не подействовал, а „украинский кнут ЯНУКОВИЧА”, возможно, подействовал на европейцев, и под воздействием этого кнута для уменьшения напряженности на линии украинско-европейских отношений решили хоть что-то приятное сделать Украине”, - сказал он.

Эксперт негативно оценил такую политику, отметив, что она может привезти к еще более жесткой позиции украинской власти.

„(Такой подход) может убедить украинцев в том, что бить кулаком по европейскому столу эффективнее, чем улыбаться Евросоюзу”, - сказал аналитик.

В то же время А.ШЕПТИЦКИЙ положительно оценил сам факт одобрения этого плана, отметив, что похвалы заслужил как ЕС, который решился в конечном итоге на принятие этого документа, так и новая власть, которая этого добилась.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз на сегодняшнем саммите Украина-ЕС одобрил План действий по введению безвизового режима для украинцев, который будет состоять из двух частей, но в отличие от традиционных „дорожных карт”, не будет предусматривать автоматической отмены виз в случае его выполнения.

46-миллионная Украина, которая является крупнейшим непосредственным соседом ЕС, начала переговоры о введении безвизового режима для своих граждан в 2008 году.