Россия и НАТО договорились "воздерживаться от применения силы"

Россия и НАТО на саммите, проходящем в Лиссабоне, договорились воздерживаться от применения силы друг против друга и против других государств, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита, сообщает РИА "Новости".

"Государства-члены СРН (Совета Россия-НАТО) будут воздерживаться от угрозы силы или применения силы друг против друга, равно как и против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости в любой форме, несовместимой с уставом ООН и содержащейся в Хельсинском заключительном акте Декларации принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях", - отмечается в заявлении.

Стороны договорились работать на достижение стратегического и модернизационного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, транспарентности и предсказуемости, "с целью способствовать созданию общего пространства мира, безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе".

"Мы подчеркиваем, что Совет Россия-НАТО является форумом для политического диалога при любых обстоятельствах и по всем вопросам, включая те, по которым у нас имеются расхождения", - сообщается в документе.

Стороны намерены также в полной мере задействовать механизм Совета Россия-НАТО для консультаций, достижения консенсуса по вопросам безопасности в евроатлантическом регионе.