Во Франции проходят президентские выборы

Сегодня французы выбирают нового Президента республики, который сменит Жака ШИРАКА.

Как передает радио «Свобода», по предварительным данным, симпатии избирателей - на стороне правого политика Николя САРКОЗИ, за которым с небольшим отставанием следует представительница Соцпартии Сеголен РУАЯЛЬ.

Социологи отмечают, что миллионы граждан пока не определили своих предпочтений. Поэтому у сегодняшних выборов возможен неожиданный результат.

Всего кандидатами на нынешних выборах Президента Франции выступают 12 человек.