Во Франции проходят президентские выборы
12:14, 22 апреля 2007Мир
480 0
Фаворит - Николя Саркози
Сегодня французы выбирают нового Президента республики, который сменит Жака ШИРАКА.
Как передает радио «Свобода», по предварительным данным, симпатии избирателей - на стороне правого политика Николя САРКОЗИ, за которым с небольшим отставанием следует представительница Соцпартии Сеголен РУАЯЛЬ.
Социологи отмечают, что миллионы граждан пока не определили своих предпочтений. Поэтому у сегодняшних выборов возможен неожиданный результат.
Всего кандидатами на нынешних выборах Президента Франции выступают 12 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter