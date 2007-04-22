Во Франции проходят президентские выборы

12:14, 22 апреля 2007
Мир
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Фаворит - Николя Саркози

Сегодня французы выбирают нового Президента республики, который сменит Жака ШИРАКА.

Как передает радио «Свобода», по предварительным данным, симпатии избирателей - на стороне правого политика Николя САРКОЗИ, за которым с небольшим отставанием следует представительница Соцпартии Сеголен РУАЯЛЬ.

Социологи отмечают, что миллионы граждан пока не определили своих предпочтений. Поэтому у сегодняшних выборов возможен неожиданный результат.

Всего кандидатами на нынешних выборах Президента Франции выступают 12 человек.

 

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