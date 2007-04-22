Во время авиашоу в США разбился истребитель: есть пострадавшие

В ходе авиашоу в США при выполнении заключительного маневра разбился истребитель Ф-18.

Как передает NEWS. ru со ссылкой на сообщение пресс-службы ВМС США, пилоту спастись не удалось. Кроме того, пострадал один человек, находившийся на земле, - он получил незначительные травмы и был госпитализирован.

Однако, как передает телеканал CNN, по предварительным данным, в результате катастрофы на земле пострадали восемь человек. В настоящее время число раненых уточняется.

Точные причины катастрофы устанавливаются. Очевидцы трагедии говорят, что истребитель задел сосну, проходя на низкой высоте в группе с пятью другими самолетами.

Другие самолеты, участвовавшие в финальном выступлении, благополучно приземлились.