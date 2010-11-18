США пока не собираются менять политику в отношении Лукашенко

Власти Белоруссии пока не сделали изменений, которые бы позволили США изменить политику в отношении Минска, заявил в среду заместитель помощника госсекретаря США Дэниэл Рассел журналистам в белорусской столице.

«Наша цель – улучшение двусторонних отношений с Белоруссией, но это возможно только при улучшении ситуации с демократией и правами человека в стране», – приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, возможности нормализации отношений США с Белоруссией «остаются ограниченными». «Наши финансовые и визовые санкции в отношении Белоруссии сохраняются в силе, так как в стране не наблюдается прогресса в сфере демократии и прав человека», – продолжил он.

Президент Александр Лукашенко и группа белорусских руководителей являются для США персонами нон-грата.

При этом Рассел заявил, что именно белорусская сторона должна сделать что-либо для отмены американских санкций. «И мы будем приветствовать позитивные шаги в этом направлении, которые позволят нам снять санкции», – сказал заместитель помощника госсекретаря. Однако, отметил он, пока руководство его страны не увидело изменений внутри Белоруссии, которые привели бы к изменению политики США в ее отношении.