Евросоюз призывает Россию расследовать нападения на журналистов

Европейский Союз осуждает зверское нападение на российского журналиста Олега КАШИНА 6 ноября, а также на активиста по защите Химкинского леса в Подмосковье Константина ФЕТИСОВА 4 ноября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН от имени ЕС, распространенном сегодня.

«Нападения на О.КАШИНА и К.ФЕТИСОВА – самые последние случаи вызывабщей обеспокоенности тенденции к жестокости, запугиванию и небезопасности для журналистов, блоггеров и активистов в Российской Федерации», - отмечается в заявлении.

В документе Евросоюз приветствует быструю реакцию Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА на эти события и призывает к их расследованию.

«ЕС призывает российские власти тщательно и эффективно расследовать все эти, а также и другие случаи агрессии против журналистов и правозащитников, сделать все возможное в их власти, чтобы обеспечить их защиту и привлечь виновных к ответственности», - написано в заявлении К.ЭШТОН.

Евросоюз также приветствует решения возобновить расследование ряда дел, в частности, дела о нападении на журналиста «Химкинской правды» Михаила БЕКЕТОВА в ноябре 2008 года.

«Эти нападения подчеркивают необходимость эффективно гарантировать уважение к свободе слова в России в соответствии с ее международными обязательствами, в частности, как участницы Европейской конвенции прав человека и фундаментальных свобод, а также участвующей стороны в ОБСЕ», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, журналист «Коммерсанта» О.КАШИН был жестоко избит металлическим прутом ночью 6 ноября. Ему сломали челюсть, голень и пальцы рук.

4 ноября общественный активист К.ФЕТИСОВ был избит неизвестными около своего дома бейсбольной битой.

13 ноября 2008 года главный редактор и учредитель «Химкинской правды» М.БЕКЕТОВ был избит неизвестными. В результате ему ампутировали три пальца на левой руке и правую ногу, также была проведена операция по извлечению из мозга осколков кости.