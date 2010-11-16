В США опубликовано исследование “Сталинские геноциды”

Принстонский университет (США) издал в серии "Права человека и преступления против человечества" книгу известного американского историка профессора Нормана НАЙМАРКА “Сталинские геноциды”, в которой исследуется Голодомор в СССР 1932-1933 годов, в том числе на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения (ЦИОД).

"Украинское крестьянство было под двойным подозрением: как крестьяне - контрреволюционный и безнадежно отсталый для большевиков класс, и как украинцы, чей национализмом раздражал Сталина", - приводит пресс-служба ЦИОД цитату из книги Н.НАЙМАРКА.

Согласно исследованию американского ученого, Иосиф Сталин не ставил себе целью уничтожить всех украинцев, но четко планировал провести их денационализацию, превращение в безликий советский народ. Кремлевское руководство было убеждено, что украинское крестьянство является враждебной группой, которая должна быть уничтожена.

"Этого было достаточно для советского руководства, этого должно быть достаточно, чтобы сделать вывод, что украинский голод был геноцидом", - говорится в книге Н.НАЙМАРКА.

Сотрудник Украинского исследовательского института Гарвардского университета, историк Владимир ВЯТРОВИЧ в рецензии к этой книге пишет, что академический авторитет Н.НАЙМАРКА опирается на работу в Гарвардском и Стенфордском университетах, которые являются наиболее известными университетскими заведениями.

"На страницах своего исследования "Сталинские геноциды" профессор НАЙМАРК обвиняет Сталина в нескольких актах геноцида, среди них он называет и Голодомор. Анализу конкретных случаев геноцида предшествует обстоятельный раздел о происхождении этого термина, его становлению в международной правовой практике", - пишет В.ВЯТРОВИЧ.

По его словам, американский исследователь считает, что очень четкое разграничение категорий жертв преступления является непростым делом. "В истории частыми бывают случаи, когда социальные и национальные категории, которые подвергались уничтожению, налагались. Украинский Голодомор, по мнению Н.НАЙМАРКА, является классическим примером этого", - считает рецензент.

Американский историк приводит и другие примеры "Сталинских геноцидов", которым посвящены отдельные разделы книги - раскулачивание, переселение (депортация) наций (в частности татар, чеченцев, ингушей, народов Прибалтики), Великий террор.

Справка УНИАН. В Украине 27 ноября - День памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.