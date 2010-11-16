В Нью-Дели обрушилось пятиэтажное здание: погибли 60 человек
09:20, 16 ноября 2010Мир
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Множество людей остаются под завалами
В результате обрушения пятиэтажного здания в Нью-Дели погибли, по меньшей мере, 60 человек, многие оказались под завалами.
Спасательная операция длилась всю ночь, однако предполагается, что множество людей по-прежнему остаются под завалами, передает Би-Би-Си.
Причины происшествия пока не известны, однако власти Индии не исключают, что фундамент здания обвалился из-за сильных муссонных дождей.
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