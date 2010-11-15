В ДТП в Египте погибли украинка и россиянка
17:23, 15 ноября 2010Мир
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Авария на трассе Хургада-Сафага
В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Египта погибли украинка и гражданка России.
Об этом сообщили сегодня в консульском отделе Посольства РФ в Каире, передает ИТАР-ТАСС .
Как сказано в сообщении, авария произошла на трассе Хургада-Сафага.
Микроавтобус с 16 пассажирами двигался на большой скорости. Из-за лопнувшей на ходу покрышки водитель машины потерял управление.
Две женщины – украинка и россиянка - погибли на месте. Еще пятерых человек доставили в больницу Хургады, их травмы не вызывают опасений врачей.
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