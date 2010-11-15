В Польше запретили курить в общественных местах

В Польше сегодня вступают в силу изменения к национальному законодательству, которые устанавливают запрет на курение в общественных местах.

Запрет будет касаться практически всех общественных мест, а его нарушение будет наказываться штрафом до 180 долларов (40% минимальной зарплаты в Польше).

„Речь идет, в первую очередь, о поездах, стадионах, остановках транспорта, больницах, кинотеатрах, школах, высших учебных заведениях и детских площадках”, - написала польская Rzeczpospolita.

Кроме этого, в ресторанах и кафе можно будет курить только в случае, если помещение для курильщиков будет полностью изолировано и будет иметь соответствующую вентиляцию.

Эксперты, которых цитирует издание, отмечают, что необходимая модернизация обойдется владельцам таких мест в сумму от 10 до 18 тыс. дол.

По данным польских СМИ, запрет на курение в общественных местах действует во всех государствах Западной Европы, в скандинавских государствах, а среди новых членов ЕС - в Болгарии, Эстонии и Литве.

Самое большее государство Восточной Европы - Польша, где проживет 38 млн. человек, присоединилось к Евросоюзу в 2004 году. Закон, который запрещает или серьезно ограничивает курение в общественных местах, принят парламентом Польши в марте 2010 года.