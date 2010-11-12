В Беларуси начали переводить делопроизводство на... белорусский

В Беларуси в органах государственного управления начался процесс белоруссизации делопроизводства.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

В частности, по указанию председателя Гродненского областного исполнительного комитета Семена ШАПИРО документация и совещания ведутся на белорусском языке.

"Специального приказа нет. Есть пожелание губернатора. И сейчас мы действительно разговариваем на белорусском языке. Документация у нас в большинстве отделов также ведется на белорусском языке", - сказал пресс-секретарь Гродненского облисполкома Виктор ЖЕЛЕЗНЯКОВИЧ.

Такие языковые инициативы руководителей органов государственного управления тщательно отслеживает Общество белорусского языка. В частности, руководитель этой организации Олег ТРУСОВ сообщил, что Общество белорусского языка направляет всем новоназначенным чиновникам предложения об использовании белорусского языка.

"Как только кого-то назначают – министра или руководителя района, то мы сразу же поздравляем его от имени нашей организации и просим активно использовать белорусский язык. Тот же ШАПИРО не только поблагодарил за поздравление, но и прислал мне телеграмму на белорусском языке, что он будет этим заниматься", - сказал О.ТРУСОВ.

В свою очередь, независимая газета "Народная воля" сообщает, что использование белорусского языка в делопроизводстве является не инициативой отдельных руководителей областей, а свидетельствует о новой государственной языковой политике.

"Сейчас в Беларуси разрабатывается документ "Основные положения государственной протокольной практики", в котором будет определен перечень протокольных мероприятий, на которых участники с белорусской стороны должны будут обязательно использовать белорусский язык", - пишет издание.

По информации "Народной воли", Министерство иностранных дел Беларуси сейчас ожидает "языковая" чистка, поскольку свободное знание родного языка станет обязательным для сотрудников внешнеполитического ведомства.

"Следующим этапом должен стать выход белорусского языка на международную арену", - пишет газета.

Справка УНИАН. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО через год после своего избрания (в мае 1995 года) провел в стране референдум, в результате которого русский язык получил в Беларуси статус второго государственного языка.

В результате интенсивной русификации количество городских белорусскоязычных школ практически свелось к нулю. В то время как основная зона преподавания в школах на белорусском языке сосредоточилась в сельской местности. Так, на начало 2008 года всего в белорусскоязычных школах обучалось 195 592 учащихся (18,4%), при этом в городах этот показатель составил всего 1,9%.

Делопроизводство в Беларуси также было переведено на русский язык.