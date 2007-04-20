В центре Бишкека разогнали митинг оппозиции

Власти Киргизии завершили демонтаж палаточного городка, который разбили сторонники оппозиции на центральной площади Бишкека для проведения митинга.

Они требовали отставки Президента и проведения конституционных реформ, передает ИТАР-ТАСС.

Митинг продолжался 9 дней. В нем приняли участие до 2 тысяч человек. Как сообщил глава МВД республики Болотбек НОГОЙБАЕВ, митингующие сами спровоцировали столкновения. В результате ранения получили два сотрудника правоохранительных органов, а также 8-10 участников манифестаций. Четверо из них госпитализированы с ушибами головного мозга.

Центр столицы оцеплен. Подразделения милиции и спецназа будут вести круглосуточное дежурство.

Премьер-министр Киргизии Алмазбек АТАМБАЕВ обвинил в организации беспорядков лидеров оппозиции.

Лидер Объединенного фронта "За достойное будущее Кыргызстана" Феликс КУЛОВ вызван на допрос в Госкомитет по национальной безопасности в связи с событиями в стране. Вместе с тем, Ф.КУЛОВ заявил, что "вся ответственность по разгону митинга сторонников оппозиции в Бишкеке лежит на представителях власти".