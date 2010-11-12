Временный президент Молдовы просит у НАТО помощи в выдворении войск РФ

Временный президент Молдовы Михай ГИМПУ отправил письмо Генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог РАСМУССЕНУ, в котором попросил оказать помощь в выводе российских войск с территории непризнанной республики Приднестровье.

Как сообщает ИА "Новости-Молдова", о письме М.ГИМПУ рассказал сегодня на пресс-конференции.

Он заявил, что российские войска являются источником напряженности в регионе и "подпитывают приднестровский сепаратизм".

М.ГИМПУ считает, что "вопреки нормам международного права и Конституции Республики Молдова, российские войска продолжают незаконно оставаться на территории независимой Молдовы". (Конституцией Молдовы закреплен нейтральный статус республики, который запрещает ей размещать на своей территории (то есть де-юре и в Приднестровье) войска других стран - УНИАН.)

Он сделал вывод, что "если Молдова не даст согласия на пребывание российских войск в Приднестровье, то Россия может пойти на признание Приднестровья по примеру Абхазии и Южной Осетии, чтобы сохранить свои войска на территории Молдовы".

По мнению врио президента РМ, "вывод российских войск мог бы способствовать урегулированию приднестровского конфликта".

ИА «Новости Молдова» напоминает, что незадолго до распада СССР пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики с центром в Тирасполе. Власти Молдовы не согласились с таким решением и попытались ввести войска в непризнанную республику, после чего начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. По официальным данным, с приднестровской стороны во время вооруженного конфликта погибло 809 человек, в том числе 271 мирный житель.

Если вначале Кишинев попытался силой ликвидировать республику, то сейчас предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства. Однако Тирасполь активно добивается международного признания.

Переговоры с участием международных посредников в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также в качестве наблюдателей - ЕС и США) по поиску решения приднестровской проблемы в феврале 2006 года зашли в тупик, а затем были приостановлены. В то же время консультации в этом формате периодически проводятся.

В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют Совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 - приднестровских, 355 - молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Официально Россия не признала независимость республики, хотя и оказывает ей экономическую помощь.

Прежнее руководство Молдовы (коммунисты, которых сменила нынешняя либерально-демократическая коалиция) также неоднократно требовало вывода российских войск. Москва, в свою очередь, предлагала Кишиневу план урегулирования конфликта, который предусматривал сохранение российского военного присутствия в регионе.

В конце октября 2010 года МИД РФ в очередной раз подтвердил официальную позицию России, согласно которой вывод миротворцев из Приднестровья не планируется.

Нынешнее выступление М.ГИМПУ прозвучало в преддверии саммита Россия-НАТО, который пройдет в Лиссабоне, а также парламентских выборов, которые состоятся в Молдове в конце ноября.