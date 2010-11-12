Обама пошел на компромисс с республиканцами

Президент США Барак Обама согласился продлить налоговые льготы, выгодные для имеющих высокие доходы американцев. Об этом заявил советник президента Дэвид Аксельрод, сообщает Bloomberg. По его словам, это единственный способ сохранить низкими налоги для граждан США со средним достатком.

"Президент четко дал понять, что продление льгот является его главным приоритетом, и он готов идти на компромиссы, чтобы добиться своего", - цитирует заявление Лента.ру.

На минувшей неделе Обама сказал, что готов обсуждать вопрос льгот с республиканцами, которые после недавних выборов получили большинство в Палате представителей и увеличили количество своих мест в Сенате. Конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джон Бенер заявил, что его партия требует продления льгот для всех категорий.

Срок действия всех налоговых льгот, введенных для физических лиц во время президентства Джорджа Буша, истекает в 2011 году. Обама ранее заявлял, что согласен продлить действие льгот для всех, кроме зарабатывающих более 200 тысяч долларов в год на человека или 250 тысяч на семью.

По подсчетам Конгресса, продление налоговых льгот в долгосрочной перспективе обойдется американскому бюджету в 5 триллионов долларов недополученных доходов.