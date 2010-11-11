Европарламент лишил иммунитета депутата от Польши

Европейский парламент по представлению польской прокуратуры в четверг лишил иммунитета депутата от Польши Кшиштофа ЛИСЕКА.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Европарламента, лишение депутата иммунитета не связано с его деятельностью в Европарламенте, в который он был избран в июне 2009 года.

„Обвинения против господина ЛИСЕКА (член Европейской народной партии, Польша) не касаются его заявлений или голосований при выполнении обязанностей депутата Европарламента, а его деятельности в Польше”, - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, в частности, речь идет о возможных правонарушениях во время работы в туристической компании Campus и организации Polish Youth Card Association.

Сам 43-летний К.ЛИСЕК, который прошел в Европарламент по спискам правящей в Польше „Гражданской платформы” (РО), заявляет о своей непричастности к правонарушениям.

„Поскольку я наиболее заинтересован в скорейшем завершении этого дела, обращаюсь ко вам всем с просьбой проголосовать за лишение меня иммунитета. Лично тоже за это буду голосовать”, - говорится в его заявлении.

Он отметил, что обвинения в его адрес касаются обжалования слишком позднего объявления банкротства фирмы Campus, которой он руководил с 1998 по 2005 год.

Справка УНИАН. К.ЛИСЕК входит в правящую в Польше с конца 2007 года РО с момента ее создания в 2001 году.

В 2005 и 2007 годах был избран в польский Сейм, где занимал должность председателя комиссии иностранных дел.

В начале девяностых был одним из основателей независимого профсоюза студентов, а в 1993 году внедрял в Польше популярную молодежную карту EURO