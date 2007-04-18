Янукович в Польше
20:43, 18 апреля 2007Мир
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Программа официального визита
19 апреля премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершит официальный визит в Республику Польша.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, во время визита запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с председателем Совета Министров Республики Польша Ярославом КАЧИНСКИМ и с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ.
Запланированы также украинско-польские переговоры в расширенном составе под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Я.КАЧИНСКОГО.
Во время визита премьер-министр Украины планирует дать интервью польскому телеканалу TVP-1.
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