Янукович в Польше

19 апреля премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершит официальный визит в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, во время визита запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с председателем Совета Министров Республики Польша Ярославом КАЧИНСКИМ и с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ.

Запланированы также украинско-польские переговоры в расширенном составе под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Я.КАЧИНСКОГО.

Во время визита премьер-министр Украины планирует дать интервью польскому телеканалу TVP-1.