Генсек НАТО: эффективная оборона может начинаться за нашими границами

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не исключает проведения военных операций за пределами границ стран-членов Альянса.

Об этом А.РАСМУССЕН заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, сможет ли НАТО, следуя Стратегической концепции, применять военную силу за рамками евроатлантической безопасности без участия Совета безопасности ООН.

«Что касается операций, которые находятся за пределами стран-участниц НАТО, - это во многом будет зависеть от ситуации… Основная задача - это территориальная оборона членов Альянса, однако нужно понимать, что в сегодняшнем мире эффективная оборона наших территорий и населения может начинаться за пределами наших границ. Афганистан - как раз пример такого рода, когда мы пытаемся предотвратить сделать Афганистан райским местом для террористов, которые оттуда могут нападать на европейские страны или Северную Америку», - сказал Генсек НАТО.

«Поэтому я не исключил бы операций за пределами наших границ», - добавил он.

А.РАСМУССЕН подчеркнул, что НАТО действует и будет действовать на основе устава и принципов Организации Объединенных Наций. По его словам, Альянс сейчас действует в Афганистане и Косово на основе мандата ООН.