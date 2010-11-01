Евродепутат: украинская оппозиция должна отнестись к себе самокритично

Украинская оппозиция должна самокритично отнестись к себе и позаботиться о качественной политической программе.

Такое мнение в интервью Deutsche Welle выразила депутат Европарламента от фракции «зеленых» Ребекка ГАРМС, комментируя внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности, в контексте проведенных местных выборов.

“По моему мнению, сейчас настоящая проблема – когда одна партия сильно контролирует политику и имеет влияние на все другие сферы. Я считаю серьезной проблемой, когда влиятельные люди из других партий, например, из политической силы Юлии ТИМОШЕНКО, просто перебегают в лагерь сильных. Это – опасное развитие”, - заявила Р.ГАРМС.

По ее мнению, “здесь Европейский парламент должен сыграть свою роль, чтобы привлечь внимание к этим непорядкам”.

“Также очень тревожным сигналом для меня является то, что человек, возглавляющий СБУ, имеет влияние на СМИ. Этот вид концентрации власти является неприемлемым для демократической системы”, - отметила евродепутат.

По ее словам, “если верить результатам экзит-полов, согласно которым на выборах победила Партия регионов, то можно ожидать, что эта политическая сила сможет усилить свою власть в регионах”.

“В таких условиях еще важнее, чтобы оппозиционные силы могли оппонировать с помощью хорошей и понятной политической программы. Я убеждена, что украинцы хотят иметь демократическую систему, в любом случае не что-то похожее скорее на развитие диктатуры, как мы это наблюдаем в России. По моему мнению, партии, которые в сейчас находятся в оппозиции, должны теперь позаботиться о качественной политической программе”, - сказала она.

По мнению Р.ГАРМС, сегодня “оппозиция должна более самокритично смотреть на себя, помня, что поражение оранжевых сил началось с того, что они не смогли хорошо распорядиться властью, которую им дали граждане”.

Она также сообщила, что в Европейском парламенте изучают заключения различных групп наблюдателей на местных выборах в Украине.

“Я в частности, уже видела, что и наблюдатели от СНГ имеют определенные критичные сообщения. Это все должно быть тщательным образом оценено. Тогда Европарламент подготовит новую резолюцию относительно ситуации в Украине и состояния демократии. В том случае, если мы будем видеть большие проблемы, а концентрация власти – это в любом случае проблема, также нападения на журналистов и нарушения принципов свободы прессы, я надеюсь, что в Европарламенте найдется большинство депутатов для очень критичной резолюции”, - не исключила Р.ГАРМС.