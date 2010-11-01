Пожар в центре Москвы: заживо сгорели 6 бомжей

В результате пожара в нежилом здании в центре Москвы по адресу улица Большая Грузинская, дом 70 погибло 6 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС по городу Москва.

«В ходе разбора завалов были обнаружены тела шестерых погибших, личности которых устанавливаются», - сообщил сотрудник МЧС.

Он также отметил, что пожарные в ходе проведения разведки и тушения огня спасли из горевшего здания пять человек - все они, по предварительным данным, люди без определенного места жительства.

Пожар в двухэтажном выселенном здании, возник в ночь с воскресенья на понедельник. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажом. Сейчас пожарные продолжают заливать здание водой, которое продолжает дымить.

По данным МЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ очевидец пожара, виновниками ЧП могут быть асоциальные элементы – «бомжи», которые незадолго до инцидента были замечены в нетрезвом виде возле здания. А возгорание, вероятно, возникло из-за неосторожного обращения с огнем, который они развели в здании, чтобы согреться в условиях наступления холодов.