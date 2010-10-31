Террорист-смертник взорвал себя в центре Стамбула: 15 раненых

В центре Стамбула, на площади Таксим, произошел теракт, совершенный смертником, сообщает Лента.русо ссылкой на Agence France-Presse.

В результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе девять полицейских. По мнению турецких средств массовой информации, целью террориста были именно подразделения органов охраны порядка, специализирующиеся на разгоне демонстрантов.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и полиция. Сама площадь Таксим и подходы к ней после взрыва были перекрыты.

Отметим, что это не первый взрыв, произошедший в Стамбуле в 2010 году. В частности, в начале июня в европейской части города сработала бомба, в результате чего также пострадали 15 человек, причем, как и в последнем случае, большинство из них являлись полицейскими.