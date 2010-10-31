В Индии затонул корабль: число жертв может превысить 100 человек

В Индии затонул корабль, на борту которого было около двухсот человек . Как сообщает Эхо Москвы,

18 пассажиров погибли, более ста пропали без вести. Трагедия произошла на реке в штате Западная Бенгалия накануне вечером. На месте катастрофы продолжается спасательная операция. В ней, в том числе, задействованы военные водолазы. Власти не исключают, что число жертв катастрофы может превысить 100 человек.