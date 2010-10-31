НАТО сократит вдвое свой контингент в Косово

Численность миротворческих сил в Косово, в основном состоящих из военнослужащих НАТО, будет сокращена наполовину в ближайшие месяцы - с 10 до 5 тысяч человек.

Как передает Би-Би-Си, по словам Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА, обстановка в крае улучшилась и местные власти в большей степени могут взять на себя обеспечение безопасности.

После окончания войны с Сербией в 1999 году Альянс располагал 50-тысячным контингентом в Косово.

Между этническими албанцами и находящимися в меньшинстве сербами по-прежнему периодически возникают столкновения.

Албанское большинство два года назад провозгласило независимость Косово, однако отделение края не было признано Сербией, которой пришлось вывести свои войска во время войны.

С тех пор миротворческие силы, известные как KFOR (Kosovo Force), охраняют многочисленные этнические анклавы края – преимущественно сербские.

К 2012 году, если позволит обстановка, НАТО рассчитывает дополнительно уменьшить свое присутствие в Косово – до 2,5 тыс. военнослужащих.

Косовские политики пока не комментировали данное заявление.