Назначен новый посол государства Израиль в Украине

Назначена новый Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Израиль в Украине Зинаида КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве во время встречи с журналистами сообщил председатель Государственного пресс-бюро при Министерстве иностранных дел Израиля Эдди ШАПИРО.

Как отметил Э.ШАПИРО, новый посол сегодня прибудет в столицу Украины.

В Посольстве Израиля в Украине корреспонденту УНИАН также отметили, что З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН является кадровым дипломатом.