Назначен новый посол государства Израиль в Украине
18:33, 16 апреля 2007Мир
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Сегодня она прибудет в Киев
Назначена новый Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Израиль в Украине Зинаида КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве во время встречи с журналистами сообщил председатель Государственного пресс-бюро при Министерстве иностранных дел Израиля Эдди ШАПИРО.
Как отметил Э.ШАПИРО, новый посол сегодня прибудет в столицу Украины.
В Посольстве Израиля в Украине корреспонденту УНИАН также отметили, что З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН является кадровым дипломатом.
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